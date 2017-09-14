"Лаборатория Касперского" на рынке программных продуктов США. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 сентября 2017 года министерство внутренней безопасности США рекомендовало американским госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о компании и ее деятельности на рынке США.

Компания и ее история

"Лаборатория Касперского" - российская компания, работающая в сфере информационной безопасности. Разработчик программного обеспечения и высокотехнологичных решений для защиты корпоративных и домашних пользователей от различных киберугроз (вирусы, спам, хакерские атаки и др.). Одним из основных продуктов компании является "Антивирус Касперского". По состоянию на 2017 год "Лаборатория Касперского" действует в 200 странах мира, имеет 37 офисов в 32 государствах. Штаб-квартира находится в Москве.

Была основана 26 июня 1997 года в Москве выпускником 4-го (технического) факультета Высшей школы КГБ СССР (ныне - Институт криптографии, связи и информатики в составе Академии ФСБ России) Евгением Касперским, его женой Натальей Касперской (с 1998 года - в разводе), а также присоединившимися к ними разработчикам: Алексеем Де-Мондериком и Вадимом Богдановым.

Показатели

По данным компании, в 2017 году в мире ее продукцию используют более 400 млн частных лиц и 270 тыс. корпоративных клиентов. Общая численность сотрудников "Лаборатории Касперского" составляет 3 тыс. 700 человек. Консолидированная выручка "Лаборатории Касперского" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2016 году выросла на 4% по сравнению с уровнем 2015 года и составила $664 млн. Более трети (36,5%, $235 млн) выручки пришлось на Европу, четвертая часть (24,3%, $156 млн) - на США и Канаду. В России и странах СНГ "Лаборатория Касперского" заработала $86 млн (13,3% выручки).

Американское подразделение

Американское подразделение компании, Kaspersky Lab North America, было основано в 2004 году в Вобурне (штат Массачусетс) как дочернее предприятие Kaspersky Labs Limited (Лондон, Великобритания). По состоянию на 14 сентября 2017 года в США функционируют три офиса компании - в Вобурне, Бельвью (штат Вашингтон) и Вашингтоне (округ Колумбия). В американской столице с 2014 года действует подразделение компании Kaspersky Government Security Solutions, Inc. (KGSS). В задачи KGSS входят разработка и поставка решений для правительства США и компаний, выполняющих госконтракты. В 2018 году планируется открытие трех новых североамериканских офисов "Лаборатории Касперского": в Чикаго (штат Иллинойс), Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и Торонто (Канада).

История требований об отказе от продукции "Лаборатории Касперского" в США

Рекомендация министерства внутренней безопасности госорганам США отказаться от использования продуктов российской компании связана с подозрениями в ее сотрудничестве с российскими спецслужбами. Подобные обвинения появились в СМИ еще в марте 2015 года. Тогда агентство Bloomberg сообщило, что с 2012 года руководящие должности в "Лаборатории Касперского" начали занимать лица, связанные с российскими вооруженными силами или спецслужбами РФ.

1 марта 2016 года американское онлайн-издание The Washington Free Beacon сообщило, что Разведывательное управление министерства обороны (РУМО) США предостерегло крупные американские промышленные компании от закупки ПО "Лаборатория Касперского". По информации издания, военная разведка исходила из того, что с помощью такого ПО "хакеры, работающие на российское правительство, могут проникнуть в сети управления промышленностью в США". Официальный представитель РУМО предоставить изданию свои комментарии отказался. Со своей стороны, "Лаборатория Касперского" сделала заявление, в котором опровергла возможность использования ее программ против инфраструктуры в США.

В июле 2016 года в американских СМИ появились первые сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию в США. Утверждалось, что спецслужбы РФ организовали взлом переписки руководства Демократической партии США. При этом непосредственных обвинений в адрес "Лаборатории Касперского" до весны 2017 года не озвучивалось, экспертов компании неоднократно привлекали к исследованию причин и обстоятельств утечек.

16 марта 2017 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы, попавшие в ее распоряжение от членов комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США, сообщила, что бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн до назначения на эту должность сотрудничал с рядом российских компаний, получив от них в общей сложности более $50 тыс. Из текста статьи следовало, что "Лаборатория Касперского" заплатила Флинну более $11 тыс. за выступление на конференции в Вашингтоне в октябре 2015 года, спонсором которой она была. 17 марта 2017 года пресс-служба "Лаборатории Касперского" сообщила ТАСС, что KGSS действительно выплатила генералу Майклу Флинну гонорар. При этом его сумму представители пресс-службы не уточнили.

11 мая 2017 года на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса США по разведке директор РУМО, генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил, что американское разведывательное сообщество отслеживает деятельность "Лаборатории Касперского". Сенаторы выражали обеспокоенность тем, что продуктами российской компании пользуются многие должностные лица США.

27 июня 2017 года телекомпания NBC сообщила, что представители ФБР США встречались с сотрудниками "Лаборатории Касперского", проживающими в США. Как утверждал телеканал, американские официальные лица считали, что владелец компании Евгений Касперский "имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки". 29 июня 2017 года комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил выступил с инициативой запретить министерству обороны США использовать программное обеспечение компании "Лаборатория Касперского". Автор предложения демократ Джинн Шахин отметил, что "связи "Лаборатории Касперского" с Кремлем настораживают".

3 июля 2017 года глава фирмы Евгений Касперский в интервью агентству Associated Press заявил, что компания готова предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых ею программ, чтобы развеять возможные подозрения в США относительно ее деятельности.

11 июля 2017 года агентство Bloomberg со ссылкой на внутрикорпоративную переписку "Лаборатории Касперского" от 2009 года сообщило, что компания "по большой просьбе с Лубянки" работала над секретными проектами совместно с ФСБ России. В ответ представители компании подтвердили подлинность переписки, уточнив, что "Лаборатория Касперского" и ее руководство не имеют ненадлежащих связей с каким-либо властями, а компания регулярно работает с властями и правоохранительными органами по всему миру для борьбы с киберпреступностью.

12 июля 2017 года администрация Трампа исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. По словам представителя ведомства, это решение было принято "после тщательного рассмотрения". Отмечалось, что в госструктурах смогут по-прежнему пользоваться продукцией "Лаборатории Касперского", если ее закупка будет производиться не через Администрацию общих служб. В тот же день представители компании в официальном сообщении подчеркнули, что "Лаборатория Касперского" является частной компанией и не имеет политических связей ни с одним из государств мира, "никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя действия американских властей, заявил журналистам, что введение в США санкций против "Лаборатории Касперского" является "политизированным решением".

21 августа 2017 года американский портал Engadget сообщал, что ФБР на протяжении года проводила брифинги с представителями американских компаний энергетического и технологического секторов с целью убедить их отказаться от использования продукции "Лаборатории Касперского". В начале сентября крупный американский ретейлер электроники Best Buy прекратил продажи продуктов компании.

В заявлении министерства внутренней безопасности США от 13 сентября отмечалось, что указание об отказе от использования продукции "Лаборатории Касперского" дала исполняющая обязанности главы ведомства Элейн Дьюк. По ее словам, продукция российской кампании "представляет риск информационной безопасности федеральных информационных систем". В документе также говорилось о риске, напрямую затрагивающем национальную безопасность США в связи с тем, что "российское правительство, действуя самостоятельно или в сотрудничестве с "Лабораторией Касперского", может воспользоваться доступом, предоставляемым продуктами "Лаборатории Касперского" для компрометации информационных систем".

14 сентября 2017 года на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне специальный помощник президента США и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс назвал установленные на правительственных компьютерах продукты компании "неприемлемым риском".