ЕС намерен судиться с Норвегией для решения спора о ловле краба у Шпицбергена

ОСЛО, 18 января. /ТАСС/. Евросоюз будет готов подать на Норвегию в Международный суд ООН в Гааге, если спор о ловле краба-стригуна у норвежского архипелага Шпицберген не удастся уладить иным способом. Об этом Норвежскому телеграфному бюро (НТБ) заявил депутат Европарламента от Польши Ярослав Валенса.

"Я надеюсь, что мы сможем уладить противоречия [с Норвегией], однако если это не получится сделать, то очевидно, что мы должны будем пойти в суд. Я уверен, что мы его выиграем", - сказал парламентарий норвежским журналистам.

Лов краба-стригуна (опилио) или снежного краба, впервые обнаруженного в Баренцевом море чуть больше 20 лет назад и значительно увеличившего свою популяцию, становится все более прибыльным бизнесом. В Норвегии полагают, что в недалеком будущем вылов этого вида сможет приносить до $1 млрд в год, что вызывает интерес не только норвежских рыболовов.

Конфликт между Брюсселем и Осло тянется с 2016 года, когда Испания, Латвия, Литва и Польша выдали своим судам лицензии на лов краба-стригуна у Шпицбергена. Власти Норвегии считают, что ЕС не имеет права выдавать такие разрешения в обход Осло, и в январе 2017 года латвийское судно "Сенатор" с европейской лицензией было арестовано норвежской береговой охраной за незаконный лов у архипелага. Латвийские рыболовы получили крупный штраф, пытались его оспорить, однако в декабре Верховный суд Норвегии признал, что власти королевства находятся в своем праве.

В 2017 году страны ЕС вновь выдали 20 лицензий на лов краба-стригуна, которые Норвегия вновь отказалась признавать. Переговоры, шедшие между Осло и Брюсселем, были прекращены в декабре, поскольку стороны так и не смогли прийти к согласию. Норвегия, которая не является членом Евросоюза, но входит в Европейскую экономическую зону, предлагала ЕС квоту на вылов 500 тонн краба, но требовала ответных преференций для своих рыболовов, на что в Брюсселе не пошли. Как считает Валенса, если переговоры не возобновятся в ближайшие несколько месяцев, дело может дойти до суда.

Предостережения экспертов

Еврокомиссар по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла, напротив, предостерегает от излишне резких шагов.

"Рассматриваемые вопросы, касающиеся Шпицбергена, затрагивают далеко не только интересы рыболовов и слишком важны для того, чтобы позволить конфликту разгораться. Необходима осторожность", - сказала Велла, слова которой приводит НТБ.

По мнению еврокомиссара, Норвегия не намерена менять свою позицию в обозримом будущем, и сторонам едва ли удастся быстро и безболезненно разрешить спор. Дело в том, что вопрос о лове краба-стригуна касается статуса шпицбергенского шельфа, на котором в недалеком будущем могут быть обнаружены крупные месторождения углеводородов. Так как снежный краб относится к так называемым сидячим видам (находящимся в постоянным контакте с дном), его промысел, согласно Конвенции ООН по морскому праву, регулируется во многом так же, как и добыча нефти и газа на шельфе. Таким образом любые подвижки в вопросе о крабе могут создать далеко идущие последствия.

Шпицбергенский шельф

Власти Норвегии придерживаются особо мнения о статусе шельфа и вод вокруг Шпицбергена. Шельф архипелага они считают естественным продолжением континентального шельфа королевства, а 200-мильную морскую зону вокруг островов еще в 1977 году в одностороннем порядке объявили рыбоохранной. Позиция страны фьордов оспаривается многими членами международного сообщества, в том числе Россией. Они ссылаются на положения Шпицбергенского трактата от 1920 года, согласно которому все государства - участники договора имеют равные права на эксплуатацию ресурсов архипелага и его вод, однако Норвегия по-своему интерпретирует данный документ.

Арктический архипелаг Шпицберген, который норвежцы называют Свальбардом, расположен между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан под суверенитет Норвегии после Первой мировой войны в соответствии с договором о Шпицбергене, участниками которого являются более 40 стран. Экономическое присутствие на Шпицбергене, где постоянно проживают около 2,6 тыс. человек, сейчас активно поддерживают лишь Норвегия и РФ. Норвежский поселок Лонгйир и российский Баренцбург, расположенные на Западном Шпицбергене - самом большом из островов архипелага, являются его крупнейшими населенными пунктами.