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Минфин Украины: новая программа сотрудничества Киева с МВФ не обсуждается

Экономика и бизнес
20 января, 11:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, января. /ТАСС

Глава ведомства Александр Данилюк отметил, что Украине "необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум", только после этого можно будет думать о "следующих шагах" в работе с МВФ

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КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Новая программа сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ) не обсуждается, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Новая программа не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума?", - сказал он в опубликованном в субботу интервью местному изданию "Зеркало недели". По мнению министра, украинской стороне "необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум, только после этого мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с Фондом".

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В первую очередь, пояснил он, речь идет о приоритетных реформах, необходимых в рамках действующей программы. Министр сообщил также, что сейчас значительные усилия минфина направлены на успешное продолжение программы с МВФ. "Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продолжении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы", - отметил Данилюк.

Министр назвал непростой финансовую ситуацию на Украине. "Очевидна непростая финансовая ситуация. Все, кто думает, что мы сейчас находимся в теплой ванне макростабилизации, то они ошибаются", - сказал он. По словам Данилюка, "дело не только во взаимоотношениях с МВФ".

По его мнению, страна в предвыборный период (выборы президента и парламента Украины состоятся в 2019 году) должна иметь двойной запас прочности и уверенность в дальнейшем росте и финансовой стабильности.

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Ранее Данилюк заявил, что у МВФ, если фонд прекратит предоставлять Киеву транши помощи, то Украине будет не так просто найти альтернативные пути. Министр подтвердил, что задержки с траншами являются одним из факторов, которые влияют на курсовую устойчивость национальной валюты. А в условиях негативного внешнего торгового баланса, который наблюдается у Киева, стране необходимо пополнять собственные валютные резервы, добавил он.

Данилюк признал, что Киев рассчитывал на очередной транш МВФ в конце 2017 года, но этого не произошло, поскольку на Украине не был принят закон об антикоррупционном суде. "Главное, чтобы МВФ согласился с конечной редакцией [проекта] закона. Если этого не произойдет, то есть некоторые риски", - сказал глава минфина, отвечая на вопрос о реальных рисках прекращения финансового сотрудничества с фондом. Он напомнил, что новая программа расширенного финансирования истекает весной 2019 года и ранее уже был пройден ее экватор, однако фактически Киев не получил и половины от запланированных средств.

По словам министра, ключевыми требованиями фонда для продолжения сотрудничества остаются принятие закона об антикоррупционном суде, земельная реформа, а также закон, регулирующий вопрос приватизации на Украине. "Закон о приватизации - одно из требований. Надеюсь, парламент его примет", - добавил министр.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новых договоренностей Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них - 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

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