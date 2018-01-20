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Кабмин поддержал расширение возможностей субъектов МСП по привлечению финансирования

Экономика и бизнес
20 января, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

В соответствии с проектом закона, АО "Корпорации МСП" будет предоставлено право докапитализировать региональные гарантийные организации

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на расширение возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по привлечению доступного финансирования. Соответствующее решение, принятое на заседании правительства 18 января, было опубликовано в субботу на сайте кабмина.

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"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статью 12 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении.

В соответствии с проектом закона, АО "Корпорации МСП" будет предоставлено право докапитализировать региональные гарантийные организации, за счет чего будет расширена система предоставления поручительств или независимых гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства. Максимальные размеры займов, которые небольшие предприятия смогут получать у микрофинансовых организаций, предлагается увеличить с 3 млн рублей до 5 млн рублей.

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