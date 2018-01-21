ОПЕК+ может привязать ориентир сделки к типу нефти и уровню запасов в регионах

МАСКАТ /Оман/, 21 января. /ТАСС/. Целевой ориентир соглашения ОПЕК+ может в будущем учитывать уровни запасов нефти в разных регионах мира, а также ее типы, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета в Омане министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Средний за пять лет показатель (запасов нефти развитых стран - прим. ТАСС) может быть интерпретирован по-разному. Сейчас на него влияют избыточные запасы за последние три года. Я думаю, нам надо провести технические консультации относительно того, что нужно рынку, и посмотреть не только на то, как запасы меняются географически, но и по типу нефти. Где-то больше сернистой, где-то легкой..." - рассуждал он.

"Я думаю, нам надо оценить запасы по регионам мира и по типу нефти, чтобы убедиться, что мы не заливаем рынок нефтью определенного типа. Секретариат ОПЕК проведет соответствующие исследования", - заключил он.

Сейчас ОПЕК+ в своих действиях по ограничению добычи стремится снизить запасы развитых стран до средних за пять лет уровней. По данным мониторингового комитета, чье заседание состоялось в воскресенье в Омане, сейчас излишки нефти в хранилищах стран ОЭСР превышают средний за пять лет уровень примерно на 120 млн баррелей, тогда как на начало 2017 года он был превышен на 340 млн.

Обещания Ирака и Казахстана

Страны, чьи квоты в соглашении ОПЕК+ выполняются не полностью, заверили своих коллег по сделке, что улучшат уровень выполнения обязательств в этом году, заявил аль-Фалех.

По словам министра, вопрос выполнения квот этими странами обсуждался в воскресенье на встрече с министрами этих стран по телесвязи. "Они заверили нас, что усилят выполнение обязательств", - сказал он.

По данным IEA, Ирак в 2017 году сократил добычу только на 43% от плана, его квота в соглашении составляет 210 тыс. баррелей в сутки. Казахстан, который недавно ввел крупнейшее месторождение Кашаган, по итогам года не только не выполнил квоту, по данным агентства, но и нарастил добычу.

В воскресенье в Маскате, столице Омана, состоялось седьмое заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором министры обсудили текущие итоги исполнения сделки. Перед встречей министры отмечали, что уровень исполнения сделки на протяжении пяти последних месяцев превышал 100%. Однако, как отмечал министр нефти Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи, это в том числе связано с падением добычи в таких странах, как Венесуэла, Мексика и других.