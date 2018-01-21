Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джонсон назвал бессмысленным призыв сохранить Великобританию в таможенном союзе ЕС

Экономика и бизнес
21 января, 19:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, января. /ТАСС

Глава МИД страны заявил, что британский бизнес может извлечь выгоду из новых возможностей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал бессмысленным призыв главы Конфедерации британской промышленности (CBI) к сохранению страны в таможенном союзе ЕС после Brexit. Свою позицию министр иностранных дел Соединенного Королевства представил в воскресенье на странице в Twitter.

"Для CBI бессмысленно продолжать призывать остаться в таможенном союзе. Премьер-министр ясно дала понять, что мы выходим. Brexit означает взятие под контроль законов, границ, финансов и торговли. Я уверен, что британский бизнес может извлечь выгоду из новых возможностей", - написал он.

"Быть в таможенном союзе фактически означает остаться в Евросоюзе. ЕС является таможенным союзом. Это означает отсутствие новых сделок по свободной торговле, новых экспортных возможностей и отсутствие ведущей роли во Всемирной торговой организации (ВТО)", - добавил Джонсон.

Директор CBI Кэролин Фэйбэйрн ранее в воскресенье в эфире телеканала ITV указала на важность сохранения Великобритании в таможенном союзе ЕС после Brexit, поскольку, по ее мнению, уже налаженная торговля внутри сообщества несет большую ценность, чем заключенные в перспективе торговые соглашения с третьими странами.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Джонсон, Борис
Темы
Brexit
Страны
Бельгия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Песков опроверг интерпретацию его слов о якобы имевших место встречах Путина и Порошенко
4
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
5
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
6
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
7
Самолеты ВВС Турции поразили 45 целей в Африне
Темы дня
Новости партнеров
Реклама