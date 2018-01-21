Джонсон назвал бессмысленным призыв сохранить Великобританию в таможенном союзе ЕС

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал бессмысленным призыв главы Конфедерации британской промышленности (CBI) к сохранению страны в таможенном союзе ЕС после Brexit. Свою позицию министр иностранных дел Соединенного Королевства представил в воскресенье на странице в Twitter.

"Для CBI бессмысленно продолжать призывать остаться в таможенном союзе. Премьер-министр ясно дала понять, что мы выходим. Brexit означает взятие под контроль законов, границ, финансов и торговли. Я уверен, что британский бизнес может извлечь выгоду из новых возможностей", - написал он.

1/2 Makes no sense for @cbitweets to keep calling to stay in customs union. PM was clear in Florence speech we are leaving. Brexit means taking control of laws, borders, money, and trade. I’m confident British business can profit from the new opportunities. pic.twitter.com/SWi3GnpSlN — Boris Johnson (@BorisJohnson) 21 January 2018

"Быть в таможенном союзе фактически означает остаться в Евросоюзе. ЕС является таможенным союзом. Это означает отсутствие новых сделок по свободной торговле, новых экспортных возможностей и отсутствие ведущей роли во Всемирной торговой организации (ВТО)", - добавил Джонсон.

2/2 Staying in the customs union means effectively staying in the EU: the EU *is* a customs union. It means no new free trade deals, no new export opportunities, and no leading role in the WTO. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 21 January 2018

Директор CBI Кэролин Фэйбэйрн ранее в воскресенье в эфире телеканала ITV указала на важность сохранения Великобритании в таможенном союзе ЕС после Brexit, поскольку, по ее мнению, уже налаженная торговля внутри сообщества несет большую ценность, чем заключенные в перспективе торговые соглашения с третьими странами.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.