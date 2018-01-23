Сбербанк может направить 35% от прибыли по МСФО на дивиденды за 2017 год

ДАВОС, 23 января. /ТАСС/. Окончательное решение по дивидендам Сбербанка за 2017 год будет принято в конце марта - начале апреля, пока обсуждаются выплаты в 35% от чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Дискуссия о размере дивидендов за 2017 год пока не завершилась. Размер примерно такой (35% от чистой прибыли по МСФО - прим. ТАСС), но окончательную точку можно поставить, когда будут подведены наши итоги по МСФО. Окончательную дискуссия мы проведем после этого, в конце марта - начале апреля", - сказал Греф.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин рассчитывает на дивиденды Сбербанка по итогам 2017 года в размере около 150 млрд рублей, такая сумма заложена в бюджет РФ.

Прежняя дивидендная политика Сбербанка предполагала выплаты на уровне 20% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 135,5 млрд рублей, или 25% прибыли. При этом ранее Сбербанк одобрил увеличение дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО с 2020 года.

В период реализации новой стратегии, рассчитанной на 2018-2020 годы, Сбербанк рассчитывает выплатить акционерам 1 трлн рублей рублей дивидендов, говорил Греф на встрече с инвесторами в конце 2017 года. Как следует из обновленной дивидендной политики, Сбербанк "будет стремиться в течение трех лет последовательно повышать долю дивидендных выплат в чистой прибыли группы в соответствии с МСФО с текущего уровня до 50%". При этом в документе указывается, что размер дивидендов не может быть больше рекомендации наблюдательного совета банка.