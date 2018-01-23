Задолженность по зарплате в России в декабре снизилась на 20,4%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Задолженность по зарплате в России на 1 января 2018 года составила почти 2,49 млрд руб., показав снижение на 20,4%, или на 636 млн руб. по сравнению с показателем на 1 декабря текущего года, сообщается в материалах Росстата.

В том числе, просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 января составила 2,46 млрд руб., или 99% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 декабря 2017 года она снизилась на 637 млн руб. (на 20,6%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 25 млн руб. и увеличилась по сравнению с 1 декабря на 900 тыс. рублей, или 3,6%, в том числе задолженность из федерального бюджета составила 5 млн руб., бюджетов субъектов России - 13 млн руб., местных бюджетов - 7 млн руб.