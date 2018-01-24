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Путин проведет в Уфе совещание о диверсификации выпуска гражданской продукции заводами ОПК

Экономика и бизнес
24 января, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Ранее президент России призвал довести до 50% объем продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях страны и завоевывать зарубежные рынки

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отправляется в Уфу, где встретится с руководителем Башкирии Рустэмом Хамитовым и проведет совещание о диверсификации производства продукции гражданского назначения оборонными предприятиями, сообщила пресс-служба Кремля.

"24 января Владимир Путин совершит рабочую поездку в Республику Башкортостан. Глава государства встретится с руководителем Башкирии Рустэмом Хамитовым и посетит ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация - Уфимское моторостроительное производственное объединение", где проведет совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса", - сказали в пресс-службе.

Ранее российский лидер призвал довести до 50% объем продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях страны и завоевывать зарубежные рынки. На торжественном вечере в честь 60-летия Военно-промышленной комиссии президент также призвал "по максимуму использовать и те возможности, которые дает переоснащение предприятий оборонно-промышленного комплекса". Он напомнил, что на эти цели было направлено 3 трлн рублей, которые должны "идти не только на поддержание обороноспособности, но и на то, чтобы завоевывать внутренний, наш собственный рынок и зарубежные рынки высокотехнологичной продукцией гражданского назначения".

Программа в Татарстане

Рабочая поездка президента продолжится посещением Республики Татарстан. Ожидается, что вечером в среду, 24 января, президент прибудет в Казань, где встретится с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии. "На встрече планируется затронуть вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы, а также подвести первые итоги работы академии", - уточнили в пресс-службе Кремля.

На следующий день Путин посетит Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и пообщается с работниками предприятия. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. Воздушно-космические силы России планируют приобрести не менее 50 таких машин.

В Татьянин день, 25 января, президент также планирует принять участие во Всероссийском форуме студенческих клубов "Вместе вперед!", участниками которого станут более 5 тыс. студентов из 38 регионов РФ. Основная цель форума, приуроченного ко Дню российского студенчества, - продвижение командного духа студенчества и формирование коллективной активности вузов по всей стране.

Кроме того, Путин посетит Казанский федеральный университет, где осмотрит центры инновационного медицинского обучения и проведет телемост с ведущими высшими учебными заведениями страны, посвященный вопросам академической мобильности, трудоустройству выпускников вузов и другим аспектам студенчества в России. "Запланирована отдельная рабочая встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым", - сообщили в Кремле.

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Хамитов, Рустэм Закиевич Путин, Владимир Владимирович Минниханов, Рустам Нургалиевич
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