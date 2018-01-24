Сенат США утвердил кандидатуру Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник большинством голосов утвердил кандидатуру Джерома Пауэлла на пост нового председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции ЦБ). Трансляция велась на сайте Конгресса.

Голосование продолжается, однако в поддержку назначения Пауэлла уже высказалось достаточное число законодателей. Он приступит к исполнению обязанностей главы ФРС после приведения к присяге.

2 ноября 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Пауэлла на должность главы ФРС. Американский лидер и представители Белого дома выразили уверенность в том, что сенаторы утвердят это решение. Сейчас ФРС возглавляет Джанет Йеллен, срок ее полномочий истекает 3 февраля.

О Пауэлле

Пауэлл станет первым за последние 30 лет выдвиженцем на пост ФРС, не имеющим докторской степени в области экономики. Кроме того, впервые за 40 лет президент США не предложил действующему председателю ФРС остаться на этом посту на второй срок. Газета The Washington Post, в частности, указывала на то, что Пауэлл станет самым богатым главой ведомства со времен Марринера Экклза, возглавлявшего ФРС в 1934-1948 годах.

Как отмечала газета The Wall Street Journal, последние пять лет Пауэлл был членом Совета управляющих ФРС и считался верным союзником Йеллен, поэтому "в условиях экономического подъема он, вероятно, продолжит нынешнюю осторожную политику отмены стимулирующих мер, введенных в период кризиса".

От Пауэлла, по оценкам издания, следует ожидать "сдвигов в области политики регулирования", так как он выступал за отмену некоторых финансовых правил, введенных ФРС и другими ведомствами в условиях кризиса 2007-2008 годов. Он, в частности, высказывался за смягчение правила Волкера, запрещающего инвестиционным банкам совершение спекулятивных операций на собственные средства.

Ранее Пауэлл также заявил, что власти США должны проводить политику жесткого регулирования в отношении крупных финансовых организаций. Кроме того, он подчеркнул, что в случае утверждения своей кандидатуры Сенатом будет стремиться "поддерживать продолжающиеся экономические успехи в направлении полного выздоровления".

Что такое ФРС?

ФРС, созданная на основании закона "О Федеральном резерве" от 23 декабря 1913 года, реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главная цель - достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне.

Организация объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах. Совет управляющих ФРС состоит из семи человек и является руководящим органом организации. Рядовые члены назначаются на 14-летний срок, глава ФРС - на четыре года.