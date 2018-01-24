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Медведев призвал главу "Почты России" быстрее внедрять новые технологии обработки посылок

Экономика и бизнес
24 января, 16:18 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 24, января. /ТАСС

Глава кабмина указал на то, что количество почтовых отправлений в стране растет "на десятки процентов в год"

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ГОРКИ, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание главы "Почты России" Николая Подгузова на необходимость внедрения самых современных технологий обработки посылок в связи со стремительным ростом почтовых отправлений. Об этом премьер-министр заявил на встрече с главой "Почты России".

"Нужно внедрять самые современные технологии обработки посылок, потому что количество таких отправлений и в мире в целом, и в нашей стране в частности, растет просто если не в геометрической прогрессии, то на десятки процентов в год. И эта тенденция, скорее всего, сохранится, потому что это удобно. Люди, находясь в доме, находясь в офисе, заказывают те или иные товары, продукты, и получают их уже через систему почтовой связи или дома, или в том же самом офисе", - сказал Медведев, говоря о планах "Почты России" на 2018 год по развитию почтовых отделений.

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По словам Подгузова, "Почта России" намерена продолжить в 2018 году трансформацию отделений почтовой связи в новый современный формат.

"Мы намерены продолжить трансформацию отделений почтовой связи с новый современный формат. Мы запланировали ремонт около трех тысяч отделений почтовой связи, это в три раза больше, чем в 2017 году. Мы планируем цифровизацию бизнес-процессов в отделениях, мы планируем внедрение технологий бережливого производства", - сказал Подгузов на встрече с премьер-министром.

По его словам, все эти меры в комплексе должны дать "существенное повышение качества услуг для населения в отделениях почтовой связи".

Как отметил Подгузов, второе направление предприятия на 2018 год - работа над развитием логистической инфраструктуры Почты России.

"В сентябре 2018 года мы планируем запустить вторую очередь логистического проекта "Внуково - 2". С запуском этой очереди мы предложим в России уникальную услугу участникам рынка электронной коммерции, сквозную услугу, которая будет включать в себя и складское хранение, и упаковку товара, сортировку его с последующей доставкой до потребителя", - пояснил смысл логистического проекта Подгузов.

Таким образом, в 2018 году предприятие сформирует "рынок так называемого фулфилмента той услуги, которой сейчас в России фактически нет".

Медведев отметил, что надеется на воплощение всех замыслов предприятия в жизнь. "Надеюсь, что эти замыслы будут воплощены в жизнь, имею ввиду комплексную услугу по доставке посылок в рамках электронной коммерции и обычных почтово-телеграфных и посылочных отправлений, потому что все равно существует большое количество нареканий, вы тоже знаете об этом, потому как объем огромный, так или иначе, возникают проблемы. Нужно, чтобы и вы, и ваши подчиненные на это обратили самое пристальное внимание", - подчеркнул глава кабмина.

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Персоны
Подгузов, Николай Радиевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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