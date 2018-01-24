Порошенко подтвердил готовность к сотрудничеству с МВФ в 2018 году

ДАВОС, 24 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) для укрепления финансовой стабильности страны. Об этом он в среду сообщил по итогам переговоров с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

"Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатора доверия к проведению внутренних реформ", - написал Порошенко на странице в Twitter.

Украинский президент заверил Лагард, что Украина проведет необходимые реформы и выразил надежду на долгосрочное сотрудничество с Фондом. "За последние полгода мы внедрили длинный список реформ и будем продолжать работу [с МВФ] в разных сферах. А также выполнять то, что согласовали сегодня и до этого. Я надеюсь на очень долгое и эффективное сотрудничество. Мое послание для украинской аудитории - для нас очень важно продолжать сотрудничество, сейчас, в 2018 году", - сказал Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Лагард в свою очередь сказала, что рассчитывает на выполнении Киевом взятых на себя обязательств для "внедрения того, что уже запланировано". "Мы говорили о том, что у нас будет избран глава банка - Украине это очень нужно", - добавила она.

Ранее в среду участники украинского Совета финансовой стабильности, в состав которого входят руководители минфина, Нацбанка и других регулирующих органов, заявили, что задержка с получением нового кредита от МВФ ставит под угрозу финансовую стабильность страны. По их мнению, отсрочка с финансированием мешает привлечению средств от других международных партнеров Украины, а также может привести к росту стоимости заимствований на внешних рынках.

Кредитная история

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

Завершая в начале апреля 2017 года третий программный обзор, фонд подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на $4,4 млрд, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле премьер-министр страны Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на $1,9 млрд. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает одобрить необходимые законодательные акты.

В конце декабря 2017 года Нацбанк Украины отчитался о полном выполнении текущих платежей за год. Их сумма составила $858,7 млн специальных прав заимствований или около $1,3 млрд, таким образом в прошлом году сумма выплат Киева в адрес МВФ превысила сумму поступлений от кредитных траншей.