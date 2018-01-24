Трамп считает, что курс доллара должен свободно плавать

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп считает, что американский доллар должен быть свободно плавающей валютой. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Таким образом она прокомментировала высказывания министра финансов США Стивена Мнучина, который заявил ранее в тот же день, что слабый американский доллар отвечает интересам американской экономики.

"В настоящее время доллар чрезвычайно стабилен благодаря тому, как хорошо идут дела у США, и тому, что страна как никогда сильна, и, следовательно, речь идет о резервной валюте мира. И в этом заключается официальная позиция Белого дома", - сказала сначала Сандерс.

"Мы верим в свободно плавающую валюту. Президент всегда верил в это. И мы сейчас имеем очень стабильный доллар в значительной степени благодаря тому, насколько хорошо обстоят дела у американской экономики", - добавила она.

В связи с этим у нее поинтересовались, может ли она не допускающим двояких толкований образом уточнить, поддерживает ли Белый дом концепцию сильного доллара. "Как я заявила, мы ... верим в свободно плавающую валюту. И убеждение президента всегда заключалось в этом. Мы все еще твердо верим в то, что имеем стабильный доллар, и это хорошо, и потому он является [мировой] резервной валютой", - ответила Сандерс.

Официальный представитель американского лидера указала, что ей нечего добавить на этот счет.

Мнучин высказался по поводу национальной валюты США в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. "Более слабый доллар хорош для нас в плане торговли и благоприятных [экономических] возможностей. В более долгосрочной перспективе сила доллара является отражением силы экономики США и того, что он является и продолжит являться основной резервной валютой", - сказал глава минфина.