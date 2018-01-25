Eni заявила, что повышение цен на нефть не является спекуляцией

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Повышение цен на нефть определяется объективными факторами, такими как соотношение спроса и предложения, и не является спекуляцией. Об этом заявил в среду, беседуя с журналистами на Международном экономическом форуме в Давосе, главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

"Цена на нефть определяется основополагающими факторами. И главный из них заключается в том, что страны ОПЕК подтвердили сокращение добычи, а спрос растет на 1,3 - 1,5 млн баррелей в день", - отметил топ-менеджер, передает агентство ANSA.

По его мнению, повышение цен до $70 за баррель не сохранится надолго. "Цены не достигнут высокого уровня и, как говорят экспертные прогнозы, будут колебаться от $60 до $65 в среднем", - сказал Дескальци.

Кроме того, он считает, что [с растущим спросом] "будут исчерпаны запасы, и ситуация [с избытком предложения, приведшая к падению цен на нефть,] вернется к нормальной".