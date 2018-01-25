Что такое сетевая нейтральность

В США продолжаются общественные дискуссии и политические баталии вокруг отмены сетевой нейтральности — принципа, согласно которому провайдерам запрещается блокировать сайты или применять дискриминационные меры против любого интернет-трафика. На этой неделе власти Нью-Йорка выпустили специальный указ, направленный на сохранение "открытого интернета", ранее отмену сетевой нейтральности оспорили 22 федеральных прокурора. ТАСС объясняет аргументы за и против этого принципа и рассказывает, почему США его отменяют, а Россия предлагает принять "в мягком трактовании".
Словосочетание придумал профессор Колумбийского университета Тим Ву — автор нескольких бестселлеров на тему свободы в интернете. В 2003 году он опубликовал работу "Сетевая нейтральность, широкополосная дискриминация", в которой предлагал обязать провайдеров предоставлять доступ ко всем интернет-ресурсам на равных условиях. Четыре основополагающих принципа сетевой нейтральности сформулировал год спустя тогдашний председатель Федеральной комиссии по связи (ФКС) США Майкл Пауэлл: 1) свободный доступ к контенту; 2) свободный запуск приложений; 3) свободное подключение устройств; 4) свободное получение информации об условиях обслуживания.
В 2010 году ФКС опубликовала первый документ, регулирующий принципы "открытого интернета". В 2015 году власти США признали интернет общедоступной услугой наравне с традиционной проводной телефонной связью, железными дорогами и т. п. С одной стороны, такая мера упрощала его регулирование, с другой — это была юридическая хитрость для сохранения принципа сетевой нейтральности от нападок недовольных провайдеров.
Она гарантирует, что провайдер не сможет заблокировать какой-то сайт по своему усмотрению, замедлить к нему доступ или потребовать с пользователя дополнительные деньги за пользование тем или иным ресурсом. Сетевая нейтральность также не позволяет провайдерам заключать сепаратные сделки с корпоративными гигантами наподобие Google, Twitter или Netflix, чтобы их информационные потоки двигались быстрее остальных.
Испания и Португалия — это примеры стран, где принцип сетевой нейтральности не соблюдается. Там в довесок к основному пакету интернет-услуг можно докупить дополнительные опции: ускоренный доступ к соцсетям, видеохостингам, музыкальным сервисам и так далее. Если вы любите сидеть в мессенджерах, придется доплатить €4,99 в месяц, стримить музыку — еще €4,99, пользоваться облачными сервисами — дополнительные €4,99 и так далее.
Предположим, вы заходите в закусочную и заказываете бургер. Вы можете получить его по стандартной цене, но ждать его придется очень долго. Чтобы ускорить процесс, вас попросят доплатить, в результате чего цена за блюдо может вырасти в разы. Другой пример — закусочная хочет продавать больше куриных сэндвичей и крылышек, потому что они приносят больше денег. Из-за этого выдача говяжьих бургеров будет специально замедляться. Так компания Burger King проиллюстрировала, чем грозит отмена принципов сетевой нейтральности.
Крупнейшие провайдеры США (AT&T, Comcast, Verizon, Sprint) считают, что сетевая нейтральность противоречит логике рынка и не позволяет им зарабатывать деньги. Это, в свою очередь, тормозит процесс обновления инфраструктуры — укладки новых кабелей, установки новых вышек для передачи сигнала и пр. Прокачка трафика таких гигантов, как YouTube и Netflix, требует от провайдеров постоянно модернизировать линии связи, поэтому компании хотят эти затраты компенсировать за счет поставщиков контента или его конечных получателей. Провайдеры убеждены, что отмена сетевой нейтральности выгодна самим пользователям: они смогут самостоятельно решать, какими ресурсами они хотят пользоваться в приоритетном порядке.
Такого же мнения придерживается нынешний руководитель ФКС, республиканец Эйжит Пай. Именно с его подачи в США начался процесс отмены сетевой нейтральности.
В книге "Главный рубильник" Тим Ву писал, что исторически каждое новое массмедиа обещает людям свободу, но в итоге попадает под контроль нескольких корпораций, которые превращают его в монополизированную закрытую систему. Так было с радио, и то же самое произойдет с интернетом, если провайдеры начнут навязывать пользователям свои условия. Этот процесс чреват цензурой, ведь компании смогут практически диктовать пользователю, какой контент ему потреблять.
Сетевая нейтральность же гарантирует свободу и равные условия как для крупных игроков, так и для стартапов. К примеру, юному студенту Гарварда Марку Цукербергу не нужно было доплачивать интернет-провайдерам за высокую скорость доступа к Facebook. Большинство компаний в Кремниевой долине понимают это и выступают за сохранение сетевой нейтральности. По их мнению, только при свободном интернете возможен рост IT-сферы, а в конечном счете — развитие инноваций и экономики США.
В России нет специального законодательства, регулирующего сетевую нейтральность. Однако, по данным РБК, крупнейшие российские провайдеры предлагают зафиксировать принцип "мягкой сетевой нейтральности" с "разумным ограничением и контролем трафика". Оператор сможет предоставлять приоритетный доступ к собственному контенту или контенту партнеров, а также передавать в первую очередь данные, имеющие жизненно важный статус. Предполагается, что эти положения войдут в новый Инфокоммуникационный кодекс, который заменит действующие законы "О связи", "Об информации, информационных технологиях и защите информации" и "О персональных данных".
Артур Громов