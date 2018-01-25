Что такое сетевая нейтральность

Словосочетание придумал профессор Колумбийского университета Тим Ву — автор нескольких бестселлеров на тему свободы в интернете. В 2003 году он опубликовал работу "Сетевая нейтральность, широкополосная дискриминация", в которой предлагал обязать провайдеров предоставлять доступ ко всем интернет-ресурсам на равных условиях. Четыре основополагающих принципа сетевой нейтральности сформулировал год спустя тогдашний председатель Федеральной комиссии по связи (ФКС) США Майкл Пауэлл: 1) свободный доступ к контенту; 2) свободный запуск приложений; 3) свободное подключение устройств; 4) свободное получение информации об условиях обслуживания.

В 2010 году ФКС опубликовала первый документ, регулирующий принципы "открытого интернета". В 2015 году власти США признали интернет общедоступной услугой наравне с традиционной проводной телефонной связью, железными дорогами и т. п. С одной стороны, такая мера упрощала его регулирование, с другой — это была юридическая хитрость для сохранения принципа сетевой нейтральности от нападок недовольных провайдеров.