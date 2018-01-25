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Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%

Экономика и бизнес
25 января, 15:54 UTC+3 КИЕВ 25, января. /ТАСС

По словам врио главы банка, это позволит снизить давление на гривну и уменьшить инфляцию

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КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 14,5% до 16%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора.

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Нацбанк Украины признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на 2017 год

Уровень инфляции на Украине в 2017 году составил 13,7%

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых с 26 января 2018 года. Более жесткая монетарная политика будет содействовать постепенному снижению потребительской инфляции и возвращению ее в целевой диапазон в середине 2019 года", - говорится в сообщении.

В 2017 году Нацбанк пять раз менял процентную ставку, в марте она была установлена на уровне 14%, в апреле ставка была снижена до 13%, в мае - до 12,5%. 26 октября 2017 года регулятор повысил ставку до уровня 13,5%, объяснив это превышением планируемого уровня инфляции, затем в декабре повысил ее до 14,5% годовых.

Врио главы НБУ Яков Смолий сообщил в четверг на брифинге, что повышение учетной ставки направлено на снижение давления на гривну и уменьшение инфляции. Между тем, ранее эксперты указывали, что НБУ таким образом пытается удерживать инфляцию в прогнозном коридоре "монетарными методами", тогда как причиной инфляции являются сугубо экономические предпосылки. Страна наращивает дефицит внешней торговли (импорт растет), тогда как национальная экономика не показывает требуемых результатов. В 2017 году уровень инфляции составил 14,4%, при предусмотренном в государственном бюджете 8,1%, сообщал ранее экономический эксперт Виктор Скрашевский. В то же время, рост украинской экономики по итогам года замедлился до 2%, против 2,3% в 2016 году.

Экономисты указывают, что учетная ставка НБУ является не только ориентиром для банковской системы по стоимости заемных средств, но и фактическим прогнозом регулятора относительно уровня инфляции, который НБУ ожидает через год.

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