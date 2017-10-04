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Нацбанк Украины обменяет облигации на $8,2 млрд для уменьшения нагрузки на госбюджет

Экономика и бизнес
4 октября, 13:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, октября. /ТАСС

Правительство Украины в среду единогласно поддержало инициативу минфина обменять ОВГЗ Национального банка

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КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) осуществит обмен облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 219,6 млрд гривен ($8,225 млрд по текущему курсу) для уменьшения нагрузки на бюджет страны. Об этом в среду на заседании правительства Украины заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Мы изменяем портфель внутреннего государственного займа, который находится у НБУ, изменяем условия. У нас есть огромный портфель ОВГЗ, который был исторически выпущен минфином и сейчас находится у НБУ", - сообщил он.

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Замглавы ведомства Юрий Буца пояснил, что будет осуществлен обмен части портфеля ОВГЗ НБУ на 219,6 млрд гривен на новые облигации - долгосрочные на 74,4 млрд гривен ($2,787 млрд), и долгосрочные инфляционные на 145,17 млрд гривен ($5,437 млрд). Срок обращения новых облигаций составит от семи лет до 31 года. "Это рассчитано на создание ровного графика погашения [ОВГЗ] ориентировочно 12 млрд гривен каждый год, что существенно снизит риски рефинансирования и позволит сократить необходимость заимствований более чем на 11 млрд [гривен] этом году, на 46 млрд в следующем году, почти на 67 млрд в 2019 году, и на 35,4 млрд гривен в 2020 году", - пояснил Буца.

Правительство Украины в среду единогласно поддержало инициативу минфина обменять ОВГЗ Национального банка.

Киев вышел на внешние рынки заимствований

В конце сентября Украина осуществила размещение облигаций внешнего государственного займа на сумму $3 млрд на 15 лет, со ставкой доходности 7,375% годовых. Еврооблигации выкупили инвесторы из США, Великобритании и континентальной Европы.

По информации минфина, такая транзакция была проведена, чтобы уменьшить пиковую нагрузку на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах. В частности, $1,3 млрд будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета.

Как сообщил в среду Данилюк, до выпуска новых облигаций общие выплаты Украины в 2019-2020 годах должны были составить $6 млрд, из них по еврооблигациям $1,8 млрд в 2019 году и $1,78 млрд в 2020 году. "После проведения операции по размещению и обмену облигаций в 2019 году мы снизили выплаты до $600-601 млн, и в 2020 году до $1,365 млрд", - пояснил глава минфина.

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