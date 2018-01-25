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Сделку EDC и Schlumberger вынесут на правкомиссию при решении вопроса с передачей акций

Экономика и бизнес
25 января, 16:20 дата обновления: 25 января, 16:57 UTC+3

По словам главы ФАС, сделка находится в высокой степени готовности

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложит рассмотреть сделку по покупке международной нефтесервисной компанией Schlumberger российской Eurasia Drilling Company (EDC) на следующем заседании правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, если будет решен вопрос об оперативной передаче управления EDC российскому менеджменту в случае расширения американских санкций. Об этом журналистам сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

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"Что касается комиссии (по иностранным инвестициям - прим. ТАСС), председатель решит, когда ее назначать. Пока мы предварительно думали, что это будет конец января. Мы предложим этот вопрос в повестку дня обязательно, если мы решим этот последний пункт, пока он не решен. Если он будет решен, то мы внесем этот пункт в повестку дня", - сказал Артемьев.

По словам главы ведомства, ФАС высказала свои пожелания по поводу пунктов, которые не удовлетворяют ведомство.

"Мы надеемся, что очередной список санкций не испортит настроение ни нашим партнерам, ни кому бы то ни было. Я надеюсь, что это никак не отменяет нашу работу", - сказал он.

Также Артемьев отметил, что сделка может стать моделью для "безопасного инвестирования" в активы РФ в условиях санкций.

"Schlumberger бьется, мы вырабатываем условия. Это, кстати, может быть хорошей матрицей для будущих таких решений, несмотря на тяжелые истории со всеми санкциями. Если мы отработаем эти условно 10 пунктов (условий сделки - ред.) безопасного инвестирования в стратегические отрасли российской экономики иностранцев (в условиях санкций - прим. ТАСС) - это будет уже модель", - сказал Артемьев.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщал, что заседание комиссии может состояться в конце января. По его словам, сделка находится в высокой степени готовности.

В настоящее время ФАС рассматривает заявки нескольких претендентов на акции российской нефтесервисной Eurasia Drilling Company. В частности, Schlumberger планирует приобрести 51% акций EDC, а консорциум Российского фонда прямых инвестиций с китайскими и ближневосточными фондами - 16,1%.

Eurasia Drilling занимает до 20% российского рынке нефтесервисных услуг (без учета считая подрядов). Компания образована на базе сервисных активов "Лукойла", которые были приобретены в 2004 году структурами Александра Джапаридзе.

 

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