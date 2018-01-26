CNBC: Amazon сделал тайным конкурс на размещение своей второй штаб-квартиры

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Amazon потребовал абсолютной секретности от финалистов конкурса на право разместить у себя вторую штаб-квартиру этого крупнейшего в мире онлайн-ритейлера в Северной Америке. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC.

По его данным, Amazon обязал мэров городов-претендентов не распространяться о преимуществах своих заявок, о ходе конкурентной борьбы и требованиях, предъявленных компанией. В качестве подтверждения своей информации телеканал представил итоги бесед с некоторыми конкурсантами.

"Данный процесс очень секретный, мы, естественно, связаны обещанием соблюдать конфиденциальность", - признал мэр Майами (штат Флорида) Фрэнсис Суарес. "Если мы прямо сейчас выложим, что мы предлагаем, то подвергнемся критике, наши слова начнут изучать, определяя, хорошо это или плохо", - пояснил мэр Филадельфии (штат Пенсильвания) Джим Кенни. "Есть жители, которые не хотят размещения Amazon из-за опасения роста цен на недвижимость и перенаселенности. С этими проблемами нам хочется справиться самостоятельно", - добавил Кенни.

На прошлой неделе Amazon сообщил, что компания сократила список претендентов до 20 населенных пунктов и административных округов. В перечень финалистов попали следующие американские города: Атланта, Бостон, Даллас, Денвер, Индианаполис, Колумбус, Лос-Анджелес, Майами, Нью- Йорк, Ньюарк, Нэшвилл, Остин, Питтсбург, Роли, Филадельфия, Чикаго. Кроме того, кандидатами стали федеральный округ Колумбия, на территории которого располагается столица Вашингтон, округ Монтгомери (штат Мэриленд), объединяющий несколько округов регион Северная Вирджиния (США) и город Торонто.

Корпорация планирует инвестировать в строительство нового головного офиса свыше $5 млрд. В Amazon уверены, что создание второй штаб-квартиры привлечет "десятки миллиардов долларов инвестиций" в бюджет пока еще не выбранного города. Новый головной офис, по словам компании, будет полностью равнозначен уже существующей штаб-квартире Amazon в Сиэтле (штат Вашингтон) и сможет предложить свыше 50 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.