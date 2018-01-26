"Яндекс.Маркет" и АКИТ не будут участвовать в "Киберпонедельнике" в этом году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Крупные игроки рынка интернет-торговли - сервис "Яндекс.Маркет" и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющие многие крупные онлайн-магазины, - не будут участвовать в "киберпонедельнике" и сосредоточатся на других акциях. Об этом сообщили ТАСС представители сервиса и ассоциации.

"В этом году мы не будем участвовать в "Киберпонедельнике", сосредоточимся на других акциях. Например, скоро 23 февраля и 8 марта", - рассказали в пресс-службе "Яндекс.Маркета". В прошлом году сервис участвовал в акции.

В АКИТ отметили, что в этом году "Киберпонедельник" уже не будет акцией в традиционном понимании. "В 2017 году акция прошла сразу после "Черной пятницы", как и во всем мире. Вероятно, в январе отдельные компании будут проводить распродажи, избавляясь от зимних коллекций, но такие акции не являются "Киберпонедельником" в его традиционном понимании", - сказал представитель ассоциации.

По мнению АКИТ, важно координировать даты проведения подобных распродаж. "Именно для того чтобы упорядочить даты глобальных распродаж, мы и настаиваем на принятии закона "О распродажах", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ассоциация направила письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением разработать законопроект, регулирующий проведение распродаж в России. Законопроект о распродажах должен защитить потребителей от магазинов-мошенников, которые накручивают цены, и в то же время обеспечить защиту добросовестных магазинов от "потребителей-экстремистов", которые добиваются от продавцов необоснованных компенсаций.

В АКИТ входят крупнейшие российские интернет-магазины, в числе которых Ozon, Lamodа, Media Markt, OTTO Group Russia, "220 Вольт", "М.Видео", "Связной", "Ситилинк", "Эльдорадо", "Юлмарт" и другие.

"Яндекс.Маркет" - один из крупнейших игроков на рынке интернет-торговли в России. По итогам девяти месяцев 2017 года оборот компании составил более 100 млрд рублей.

"Киберпонедельник" пройдет в России 29 января. По данным Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), организаторы акции совместно с интернет-магазинами подготовили более 20 тыс. товаров со скидками до 80% и рассчитывают привлечь около 1,8 млн пользователей. В этом году участие в акции принимают 100 интернет-магазинов и сервисов.