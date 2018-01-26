Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

X5 Retail Group подала документы для листинга на Московской бирже

Экономика и бизнес
26 января, 15:18 UTC+3

Компания является крупнейшим в России продуктовым ретейлером

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Крупнейший по выручке российский продуктовый ретейлер X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") подал документы для размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

"X5 Retail Group информирует о подаче на рассмотрение ПАО "Московская биржа" пакета документов, включая проспект ценных бумаг, для целей проведения листинга глобальных депозитарных расписок X5 на Московской бирже и их включения в котировальный список первого уровня", - отмечается в релизе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гордон снимает свою кандидатуру с выборов президента
2
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
3
Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
ОКР отказался от идеи организации "Русского дома" в Пхёнчхане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама