X5 Retail Group подала документы для листинга на Московской бирже

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Крупнейший по выручке российский продуктовый ретейлер X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") подал документы для размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

"X5 Retail Group информирует о подаче на рассмотрение ПАО "Московская биржа" пакета документов, включая проспект ценных бумаг, для целей проведения листинга глобальных депозитарных расписок X5 на Московской бирже и их включения в котировальный список первого уровня", - отмечается в релизе.