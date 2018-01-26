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Кудрин поддерживает саморегулирование рынка криптовалют на первом этапе их легализации

Экономика и бизнес
26 января, 15:49 UTC+3

Глава ЦСР отметил, что расширение обращения криптовалют неизбежно

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в своем Twitter отметил, что расширение обращения криптовалют в России неизбежно, но сопряжено с высокими рисками для инвесторов, поэтому пока для отрасли будет более эффективным саморегулирование, чем регулирование.

"Расширение обращения криптовалют неизбежно. Но пока не созданы стандарты и не доработаны технологии, риски для инвесторов, особенно для простых граждан, очень высоки. В этом смысле саморегулирование эффективнее регулирования", - написал Кудрин.

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Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
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