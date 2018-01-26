Финляндия и Венгрия договорились об обмене информацией по строительству АЭС

ХЕЛЬСИНКИ, 26 января. /ТАСС/. Финская компания Fennovoima, которая совместно с Росатомом строит в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1", и венгерская проектная компания АЭС "Пакш-2", подписали соглашение о техническом сотрудничестве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Fennovoima.

Цель соглашения, пояснили в пресс-службе, состоит в обмене информацией. "В течение этапов дизайна, получения лицензии, строительства и эксплуатации у финского и венгерского проектов будут возникать похожие трудности. Для решения этих проблем могут быть использованы обмен информацией и опытом. Этим опытом можно также поделиться с атомной индустрией", - пояснили в Fennovima.

В компании добавили, что подобное взаимодействие уже несколько десятилетий налажено между АЭС "Пакш" и финской АЭС "Ловииса".

Контракт на сооружение АЭС в финской коммуне Пюхяйоки компания "Русатом оверсиз" (входит в Росатом) и Fennovoima подписали в декабре 2013 года. Тогда же был заключен 10-летний топливный контракт с компанией ТВЭЛ (также входит в Росатом). Летом 2015 года Fennovoima подала финским властям заявку на получение лицензии на строительство "Ханхикиви-1" после того, как выполнила одно из условий заявки - доля финского владения в АЭС превысила 60%.

Завершить процесс лицензирования АЭС рассчитывали в 2018 году, однако несколько месяцев назад Fennovoima сообщила, что теперь это, по всей вероятности, произойдет только в 2019 году. Ввод атомной станции в эксплуатацию намечен на 2024 год.

РФ и Венгрия договорились о строительстве новых энергоблоков на АЭС "Пакш" в январе 2014 года. Для реализации проекта российская сторона предоставит Венгрии государственный кредит на сумму до 10 млрд евро. Общие инвестиции в сооружение двух блоков на площадке "Пакш" не превысят €12,5 млрд. Начало строительства станции ожидается в 2018 году, ввод блоков в эксплуатацию - в 2025-2026 годах.