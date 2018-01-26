Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ оценил платежи по внешнему долгу компаний в I и II кварталах в $28,7 млрд и $15,3 млрд

Экономика и бизнес
26 января, 16:30 UTC+3

Регулятор отметил, что сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $28,7 млрд и $15,3 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в первом и втором кварталах 2018 года могут составить $28,7 млрд и $15,3 млрд соответственно. Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ.

"Согласно данным макроэкономической статистики, в первом и втором кварталах 2018 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $28,7 млрд и $15,3 млрд соответственно", - отмечает регулятор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гордон снимает свою кандидатуру с выборов президента
2
Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии
3
Как отреагировали зрители, которые смогли посмотреть "Смерть Сталина"
4
СК не проверяет кинотеатр "Пионер" в Москве после показа фильма "Смерть Сталина"
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
7
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама