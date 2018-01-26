ЦБ оценил платежи по внешнему долгу компаний в I и II кварталах в $28,7 млрд и $15,3 млрд

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в первом и втором кварталах 2018 года могут составить $28,7 млрд и $15,3 млрд соответственно. Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ.

"Согласно данным макроэкономической статистики, в первом и втором кварталах 2018 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $28,7 млрд и $15,3 млрд соответственно", - отмечает регулятор.