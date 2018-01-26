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Россельхознадзор запретил поставки живой птицы и птицепродукции из трех регионов Швеции

Экономика и бизнес
26 января, 16:58 дата обновления: 26 января, 17:14 UTC+3

Запрет введен также на поставку кормов и кормовых добавок для птиц

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел запрет на поставку живой птицы и продукции из нее из трех регионов Швеции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ограничения касаются ленов Эстергетланд, Скане и Кальмар Швеции и распространяются на поставку "живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку (не менее 70°С), кормов и кормовых добавок для птиц" в связи с угрозой распространения болезни Ньюкасла, сообщил Россельхознадзор.

Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) - высококонтагиозная вирусная болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. Болезнью Ньюкасла может заболеть и человек.
Мясо птицы не ввозится в Россию из Швеции с августа 2014 года в связи с введением российского продовольственного эмбарго на продукцию стран ЕС.

В 2017 году Россельхознадзор сообщал о том, что на территории 21 европейской страны обнаружен грипп птиц (типа H5N8, который сейчас фиксируется в России).

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