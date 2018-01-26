Anex tour просит Мексику разрешить вывоз туристов с билетами а/к "России" рейсами Azur Air

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Туроператор Anex Tour обратился к властям Мексики с предложением разрешить в виде исключения вывоз туристов с билетами авиаперевозчика "Россия" на рейсах Azur Air (аффилирована с туроператором), чтобы избежать коллапса, сообщил ТАСС советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

"Есть авиационный запрос властям Мексики разрешить одному и тому же туроператору осуществлять завозные и вывозные рейсы бортами разных авиакомпаний. Сейчас такое разрешение ожидается. Этот запрос делала авиакомпания Anex Tour, она обратилась к регулятору", - сказал он.

По словам Горина, компания Anex 26 января обратилась в Ростуризм с просьбой о содействии в вопросах, связанных с программой "Москва - Канкун - Москва" в связи с тем, что программа изначально выполнялась авиакомпанией "Россия", а у них заканчиваются контрактные отношения 3 февраля.

"Дальше начинается программа c другим перевозчиком. Рейсы, которые находятся на стыке этих двух программ, подпали под мексиканские авиационные правила, что перевозчик, который завозит туристов, этот же перевозчик и вывозит. В связи с этим было принято решение с целью защиты интересов туристов вывозные рейсы выполнять 27, 30 января и 3 февраля согласно расписанию авиакомпании "Россия". Завозные рейсы с сегодняшнего дня будет выполнять авиакомпания Azur Air на своих самолетах; такой рейс 27 января, мы надеемся, полетит по расписанию в 3 часа ночи", - добавил советник Ростуризма.

Туристам можно не волноваться

Росавиация сделала оперативные запросы на осуществление этого дополнительного рейса, пока нет никаких опасений, подчеркнул Горин, Ростуризм взял ситуацию на контроль.

"Мы будем со своей стороны контролировать ситуацию, потому что есть рейсы еще 30 января и 3 февраля. Опасений и волнений никаких у туристов не должно быть, потому что, как сегодня подтвердила авиакомпания "Россия", все туристы, а это не менее 1000 человек, находятся в Мексике, у них у всех есть обратные билеты, компания выполнит все эти рейсы в полном объеме согласно своим обязательствам", - прокомментировал советник.

Когда решение авиационных властей Мексики будет получено, то Росавиация, Ростуризм, Anex, "Россия" и Azur вновь соберутся на оперативное совещание.

Anex Tour не представил оперативный комментарий.

Суть проблемы

Авиакомпания "Россия" 26 января предупредила, что некоторые туроператоры выписывают недостоверные авиабилеты в Канкун. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, речь может идти об операторе Anex.

Иностранные перевозчики при выполнении чартерных рейсов в города Мексики должны руководствоваться правилом, которое предписывает пассажирам, прилетевшим рейсом одной авиакомпании, вылетать обратно на борту самолета этого же перевозчика, поясняется в сообщении компании.

"Полетная программа туроператора - "Библио глобус" на самолетах авиакомпании "Россия" из Москвы в Канкун закончится 3 февраля. По сути, с учетом ограничений авиационных властей Мексики, туроператор Anex реализовывал необеспеченный авиаперевозкой продукт, не имея разрешения на передачу пассажиров от одной авиакомпании другой", - сообщил источник ТАСС.

Ростуризм и Росавиация провели экстренное совещание по этому вопросу. Ростуризм сообщил, что пассажиры туроператора Anex в Канкун будут перевезены авиакомпанией Azur Air из Домодедово вместо "России" из Внуково.

"Федеральное агентство по туризму и Росавиация провели экстренное совещание для решения вопроса авиаперевозки туристов в Мексику, - говорится в сообщении Ростуризма. - В ходе совещания выяснилось, что проблемная ситуация, которая была связана со спором между хозяйствующими субъектами и могла повлечь за собой ущерб правам и законным интересам туристов, продолжается с 11 января, о чем ни одна вовлеченных в нее сторон не уведомила ни Ростуризм, ни Росавиацию".