Внесение в санкционный список США вызвало недоумение у компании "Силовые машины"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Включение компании "Силовые машины" в санкционный список США вызывает недоумение. Об этом сообщил журналистам представитель компании.

"Решение американского министерства финансов о внесении компании "Силовые машины" в санкционный список вызывает недоумение. Не ясны мотивы данного поступка. Разбираемся с ситуацией", - сказали в компании.

В пятницу вечером стало известно, что минфин США расширил число российских компаний и физических лиц, на которых распространяется действие американских санкций, введенных из-за ситуации на Украине.

В обновленный санкционный список, в частности, включены компании и люди, якобы причастные к поставке турбин Siemens в Крым: компания бизнесмена Алексея Мордашова "Силовые машины", реализующая в России совместное с германским концерном Siemens предприятие по производству турбин "Сименс технологии газовых турбин"; структура госкорпорации "Ростех" - "Технопромэкспорт", которая строит в Крыму две электростанции, и гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка; заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.