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Внесение в санкционный список США вызвало недоумение у компании "Силовые машины"

Экономика и бизнес
27 января, 0:06 дата обновления: 27 января, 0:09 UTC+3

Представитель поставщика промышленного оборудования сообщил, что с ситуацией разбираются

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Включение компании "Силовые машины" в санкционный список США вызывает недоумение. Об этом сообщил журналистам представитель компании.

"Решение американского министерства финансов о внесении компании "Силовые машины" в санкционный список вызывает недоумение. Не ясны мотивы данного поступка. Разбираемся с ситуацией", - сказали в компании.

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В пятницу вечером стало известно, что минфин США расширил число российских компаний и физических лиц, на которых распространяется действие американских санкций, введенных из-за ситуации на Украине.

В обновленный санкционный список, в частности, включены компании и люди, якобы причастные к поставке турбин Siemens в Крым: компания бизнесмена Алексея Мордашова "Силовые машины", реализующая в России совместное с германским концерном Siemens предприятие по производству турбин "Сименс технологии газовых турбин"; структура госкорпорации "Ростех" - "Технопромэкспорт", которая строит в Крыму две электростанции, и гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка; заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.

 

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Персоны
Мордашов, Алексей Александрович
Темы
Санкции в отношении России
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