Bloomberg: танкер с СПГ из РФ пришвартуется в американском порту в ближайшие дни

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Французский танкер Gaselys со сжиженным природным газом (СПГ) российского происхождения, уже несколько дней стоящий на рейде в акватории Бостона (штат Массачусетс), как ожидается, пришвартуется к берегу в течение этих выходных. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его данным, Gaselys, принадлежащий французской энергетической компании Engie, пришвартуется к СПГ- терминалу Эверетт близ Бостона. Согласно сведениям агентства, груз, который везет судно, станет первым СПГ, доставленным за последние три года в США из иностранного государства (за исключением Тринидада и Тобаго). В данный момент танкер стоит на якоре в нескольких морских милях от побережья, ожидая своей очереди и проведения инспекции.

Как заявил Bloomberg представитель Береговой охраны США Люк Пиннео, такая задержка "не является чем-то необычным". Таможенная инспекция груза, которая проходит в прибрежной акватории еще до прибытия судна в порт, может занимать до трех дней. "Ожидается, что оно [судно Gaselys] прибудет в порт в течение выходных", - приводит слова Пиннео агентство.

Gaselys везет партию газа, произведенного на российском заводе "Ямал СПГ" и доставленного впоследствии в британский терминал Isle of Grain. Как отмечает Bloomberg, Engie ранее закупила еще одну партию СПГ, доставленного в терминал во французском Дюнкерке. По данным агентства, этот газ также имеет российское происхождение и будет доставлен в США судном Provalys ориентировочно к 15 февраля.

Проект "Ямал СПГ" реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая. Уже введена в эксплуатацию первая очередь завода. Вторая и третья очереди будут сданы в 2018 и 2019 году.

В Бостон Gaselys вышел более двух недель назад из британского графства Кент, где расположен терминал Isle of Grain. Там была произведена выгрузка российского СПГ в хранилища терминала. Затем сжиженный газ вновь закачали в танкер, однако эксперты указывают, что это топливо, видимо, перемешалось с другим таким же сырьем, которое хранилось в терминале Isle of Grain.