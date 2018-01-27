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Глава Минэнерго США может посетить завод "Ямал СПГ"

Экономика и бизнес
27 января, 16:10 UTC+3 СКОЛКОВО 27, января. /ТАСС

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что вопрос обсуждался на экономическом форуме в Давосе

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СКОЛКОВО, 27 января. /ТАСС/. Главы Минэнерго России и США на форуме в Давосе обсуждали возможность визита американского министра на завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ", решение будет зависеть от министра энергетики США Рика Перри. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Александр Новак.

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"Да", - сказал российский министр, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с Перри возможность его визита на завод "Ямал СПГ". При этом Новак уточнил, что решение будет зависеть от его визави.

Новак также сказал, что в кулуарах форума он пообщался с Риком Перри. "Перри не говорил ни о каких санкциях, он говорил о конкуренции, развитии сотрудничества в энергетике, приводил пример о сотрудничестве в области космоса, говорил, что нужно создавать такие условия, чтобы находить такие точки, чтобы могли развивать наше сотрудничество", - отметил Новак.

Он также рассказал, что Россия пригласила США принять участие в Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и сейчас ожидает от них реакции. "Будем ждать их реакции (на предложение России)", - отметил министр.

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