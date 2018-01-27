Трамп традиционно посвятит свое обращение к Конгрессу вопросам экономики

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп традиционно уделит основное внимание экономике и внутриполитическим вопросам страны во время своего первого обращения к обеим палатам Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны" 30 января. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Главной темой [послания] "О положении страны" станет создание безопасной, сильной и гордой Америки, - отметил он, выделив пять основных тем выступления - экономика, торговля, иммиграция, инфраструктура и национальная безопасность. - Выступление будет посвящено тому, где мы сейчас находимся, куда мы движемся, и какой страной хотим быть".

В частности, американский лидер расскажет о своих "рекордных достижениях" за первый год президентства, пояснил представитель исполнительной власти. "Он будет говорить от чистого сердца", - сказал он, добавив, что не станет "вдаваться в детали" выступления главы государства.

Экономика

"Президент выступит с речью, которая перекликается с объединяющими нас американскими ценностями и патриотизмом", - пояснил представитель вашингтонской администрации журналистам. Трамп также расскажет о "подъеме экономики страны, который помог и принес пользу" всем слоям населения - "с высокими и низкими доходами". Глава государства посвятит свою речь росту рабочих мест, фондовых рынков, а также принятой в конце прошлого года налоговой реформе. Он призовет законодателей к конкретным действиям и сотрудничеству с исполнительной властью.

Инфраструктура

По словам представителя вашингтонской администрации, Трамп объявит о программе инфраструктурной модернизации в США стоимостью $1,7 трлн, которая будет опубликована вскоре после выступления. "Президент расскажет о <...> плане по восстановлению наших изношенных объектов инфраструктуры и о том, как мы собираемся реализовать его в кратчайшие сроки", - указал он.

Иммиграция

Глава государства также представит проект иммиграционной реформы, в которую будут, в частности, включена отмена визовой лотереи, а также возможность получения гражданства 1,8 млн незарегистрированных иммигрантов, которые попали в США детьми. Концепция требует существенно ограничить иммиграцию и выделить $25 млрд на создание целевого фонда по финансированию мер, направленных на обеспечение охраны границ, в том числе и на строительство стены.

Торговля

Трамп, как пояснил представитель его администрации, будет говорить о "справедливых и взаимовыгодных торговых отношениях" с другими странами. Он пояснил, что основные тезисы президент перечислил во время своего выступления в Давосе в пятницу. Тогда хозяин Белого дома призвал участников Всемирного экономического форума инвестировать в Соединенные Штаты, заключать с ними взаимовыгодные двусторонние соглашения. Значительная часть выступления американского лидера была посвящена описанию достижений нынешней администрации в решении внутриполитических вопросов, которые, по словам Трампа, способствовали к росту национальной экономики.

Национальная безопасность

"Говоря о национальной безопасности, президент расскажет о восстановлении Вооруженных сил страны, возвращении к политике установления мира через демонстрацию силы, о его усилиях по нанесению поражения террористам во всем мире, а также внесет ясность в отношении наших друзей и противников", - пояснил представитель исполнительной власти. По его словам, Трамп также поднимет тему КНДР во время выступления, которое продлится около часа.

Представитель администрации подчеркнул, что президент традиционно пригласил гостей на свое выступление. Среди них будут "герои борьбы с наркотической зависимостью", о которой Трамп также расскажет.

В октябре прошлого года глава государства назвал ситуацию с массовыми передозировками опиоидами в сфере здравоохранения чрезвычайно тревожной, указав на необходимость принятия комплекса мер для оказания помощи наркозависимым и борьбы с распространением наркотиков этой группы на черном рынке.

Как правило, президенты используют ежегодные послания для того, чтобы изложить свое видение ситуации в стране, обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики. Послания "О положении страны" рассматриваются как программа законодательной деятельности Конгресса. Основная часть речи традиционно посвящается экономической ситуации.