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РФ остается основным рынком сбыта продовольствия Белоруссии

Экономика и бизнес
28 января, 22:56 UTC+3 МИНСК МИНСК 28, января. /ТАСС

При этом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики отметил, что Минск работает над диверсификацией экспортных поставок

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МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Россия остается основным рынком сбыта белорусского продовольствия, в то время как Минск поставил задачу диверсифицировать экспортные поставки. Об этом заявил в воскресенье первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия страны Леонид Маринич в эфире белорусского телеканала ОНТ.

"Основным рынком сбыта в 2017 году была Российская Федерация. Он остается основным, но идет работа по диверсификации рынков, - сказал он. - Если раньше мы поставляли в Россию 97% экспорта, то сегодня - 91,4%". По словам Маринича, белорусская сторона начинает "осваивать новые рынки, уходить от зависимости от одной страны".

Представитель ведомства также проинформировал, что Белоруссия в настоящее время поставляет свое продовольствие в 70 стран, при этом в прошлом году были освоены рынки 15 новых государств.

Кроме того, он сообщил, что белорусский экспорт продовольствия, по предварительных итогам 2017 года, составил порядка $5 млрд. "Экспорт мы ожидаем в размере практически $5 млрд. В 2016 году было $4,2 млрд, - сказал Маринич. - Это рекорд, если 10 лет назад мы продавали практически сырье, то сегодня - конечный продукт с высокой добавленной стоимостью".

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