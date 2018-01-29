План развития Якутии до 2020 года потребует 16,1 млрд рублей на инфраструктуру

ЯКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Проект Комплексного плана социально-экономического развития Якутии до 2025 года потребует дополнительных вложений в сумме более 16,1 млрд рублей до 2020 года для расширения социальной инфраструктуры региона, сообщили ТАСС в понедельник в министерстве экономики республики.

К февралю регионы Дальнего Востока должны подготовить комплексные планы социально-экономического развития. В них должны быть обозначены точки развития промышленного роста и необходимая для обеспечения экономического роста социальная инфраструктура.

"В проект плана включено строительство онкологического и кардиологического диспансеров в Якутске, Ленского технологического техникума, многофункционального спортивного зала в Среднеколымске, а также четырех объектов общеобразовательных учреждений, модернизация материально-технической базы 35 учреждений среднего профессионального образования <…> Реализация мероприятий запланирована за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Саха (Якутия). Объем финансирования включенных в проект плана мероприятий составляет 16,1 млрд рублей на 2018-2020 годы", - сообщили в министерстве.

Развитие инфраструктуры необходимо для экономического роста на всей территории Якутии, которую в проекте Комплексного плана разбили на пять зон. Как отметили в ведомстве, большое внимание уделено развитию монопрофильных населенных пунктов в рамках Западной комплексной провинции в городах Мирный, Удачный, поселке Айхал (алмазободыча), а также созданию центра нефтегазодобычи в городе Ленске.

Срок действия Планов социального развития пока ограничен 2020 годом в связи с особенностями бюджетного планирования в Российской Федерации. Предусматривается пролонгирование сроков, отметили в министерстве.