Малайзия пригрозила ЕС сократить объем импорта из-за запрета поставок пальмового масла

ТАСС, 29 января. Власти Малайзии пригрозили Евросоюзу пересмотром торговых соглашений, в том числе сокращением импорта, в случае принятия Брюсселем закона о запрете использования пальмового масла для производства биотоплива после 2020 года. Соответствующее заявление вице-премьера страны Ахмада Захида Хамиди привела в понедельник газета New Straits Times.

"На прошлой неделе состоялось заседание правительства, на котором было решено отказаться от закупок ряда товаров из стран, которые присоединятся к данному решению ЕС", - отметил вице-премьер. "Их стратегия заключается в том, чтобы Малайзия покупала их продукты, при этом отказываются от приобретения наших. Однако мы не намерены унижаться перед ними", - заявил Ахмад Захид Хамиди.

По его словам, возможный отказ Евросоюза от закупок пальмового масла затронет как минимум 500 тыс. жителей Малайзии, занятых в этой сфере. Он также добавил, что экспорт пальмового масла по итогам 2017 года составил более 55% в общем объеме экспорта товаров и оценивается более чем в $19 млрд. "Правительство обязано принять меры для защиты этого сектора экономики", - подчеркнул вице-премьер.

Европарламент 17 января одобрил пакет мер, направленных на реформирование энергетического рынка с целью сокращения потребления энергии и сохранения климата. В числе предложенных мер - запрет на использование пальмового масла при производстве биотоплива. Малайзия является вторым после Индонезии производителем пальмового масла в мире, на их долю приходится до 90% производства этой продукции.