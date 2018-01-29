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Найденный на Урале изумруд весом 1,6 кг выставят на торги

Экономика и бизнес
29 января, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Имя кристаллу выберут дети местных жителей и сотрудников предприятия, на руднике которого нашли минерал

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© Пресс-служба ОП "Малышева"

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Найденный в Свердловской области цельный изумруд весом 1,6 кг будет выставлен на электронные торги, предварительно его начальная стоимость составит 4 млн рублей, сообщил ТАСС представитель Ростеха.

"Камень пока остается на предприятии и будет выставлен на электронные торги. Предварительная стоимость - порядка 4 млн рублей, но в ходе торгов может серьезно увеличиться - мы этого ожидаем. Имя камню пока не придумано, хотим, чтобы оно было выбрано на конкурсной основе - сейчас как раз продумываем детали этого конкурса", - сказал он.

Имя изумруду выберут дети горняков

Обособленное предприятие "Малышева", на руднике которого нашли изумруд весом 1,6 кг, планирует провести конкурс на лучшее название для минерала среди детей сотрудников предприятия и местных жителей, сообщила в понедельник ТАСС специалист предприятия по связям с общественностью Юлия Абрарова.

"В ближайшее время планируем провести конкурс на название изумруда. Мы хотели бы, чтобы этому камню дали название дети наших сотрудников и дети местных жителей. У них незашоренный взгляд, они могут по-другому на это посмотреть, но мы не отказываемся от предложении общественности. Если будут предложения, то мы тоже их будем рассматривать, но детские предложения - в приоритете", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, лучшее название определит специально созданная комиссия.

"Мы бы хотели, чтобы этот камень остался на Урале или в России... потому что это редкий камень", - добавила Абрарова.

Ранее сообщалось, что геологи нашли на Малышевском руднике в Свердловской области 14-сантиметровый изумруд весом 1,6 кг, он стал самым большим цельным изумрудом, найденным на этом месторождении с 1990-х годов. Ранее самым большим считался цельный изумруд "Президент", добытый в начале 1990-х годов и названный в честь первого президента России Бориса Ельцина. Кристалл весил 1,2 кг, специалисты Уральской горной академии оценили его в $1,2 млн, сейчас он хранится в коллекции Гохрана РФ.

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение является самым крупным месторождением изумрудов в Европе, одним из трех крупнейших в мире и единственным в России. В год предприятие перерабатывает 93,7 тыс. тонн породы. Ежедневно добывается до 1,5 кг изумрудов, 30 кг бериллов, 100 граммов александритов. Также добываются фенакиты, эвклаз, хризоберилл, фенакит, александрит, флогопит, литий, рубидий, цезий.

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