Россельхознадзор ограничит поставки продукции белорусской компании "Бабушкина крынка"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россельхознадзор с 31 января ограничивает поставки белорусской молочной продукции компании "Бабушкина крынка" в Россию. Об сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Такое решение принято в связи с тем, что в продукции компании обнаружены синтетические антибиотики.

"Россельхознадзор вынужден с 31 января 2018 года ввести временные ограничения на поставки продукции белорусской компании "Бабушкина крынка" на территорию России. Причиной ограничительных мер стало повторное обнаружение в сухом молоке, поставляемом указанной компанией на территорию России, антибактериального препарата Норфлоксацина", - сообщила она.

Мелано добавила, что Россельхознадзор ранее уже информировал компетентные органы Белоруссии о первых случаях выявления опасных для здоровья веществ в молочной продукции "Бабушкиной крынки".

В течение последних нескольких лет Россельхознадзор неоднократно приостанавливал ввоз мясомолочной продукции и мяса птицы в Россию с некоторых предприятий Белоруссии по ряду оснований, в числе которых неоднократное нарушение ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и обнаружением в молочной продукции антибиотиков.

В мае 2017 года замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Александр Субботин говорил о том, что Белоруссия работает над снижением количества антибиотиков в ветеринарии и усиливает контроль над их присутствием в продукции.

О компании

Холдинг "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" является крупнейшим в Белоруссии производителем молочной продукции. Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 1,7 тыс. т молока в сутки. Основная продукция компании - сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, твердый и полутвердый сыр, мягкие сыры, цельномолочная продукция: кефир, сметана, творог, питьевые сливки, термизированный и питьевой йогурт; глазированные сырки; мороженое; майонез; заменитель цельного молока. Всего компания производит более 380 наименований продукции, которые реализуются под брендами "Бабушкина крынка", "Веселые внучата" и "Калi ласка", "Актилайт", "Свежие новости" как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.