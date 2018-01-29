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Эвакуация не отразилась на торгах и работе Московской биржи

Экономика и бизнес
29 января, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

В пресс-службе торговой площадки отметили, что в одном из зданий уже завершена проверка

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Эвакуация зданий в центре Москвы, где расположены офисы Московской биржи, не отразилась на биржевых торгах, сообщили ТАСС в пресс-службе торговой площадки.

"На биржевых торгах эвакуация зданий никак не отражается - они проходят в обычном режиме. Все торгово-клиринговые системы биржи вынесены в защищенные дата-центры и зарезервированы", - сообщили в пресс-службе.

"Проверка в одном из зданий уже завершена, коллеги возвращаются на рабочие места", - добавили в пресс-службе.

В ходе торгов в понедельник индекс РТС и индекс Мосбиржи продолжили коррекцию пятницы. К 16:55 мск РТС снизился на 0,81%, до 1276,24 пункта, а индекс Мосбиржи - на 0,38%, до 2286,51 пункта. На валютных торгах Мосбиржи курс доллара поднялся на 0,28%, до 56,43 рубля, а евро подрос на 0,01%, до 69,8 рубля.

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