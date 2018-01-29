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Минвостокразвития предлагает расширить границы ТОР "Надеждинская" в Приморье

Экономика и бизнес
29 января, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Глава Минвостокразвития Александр Галушка сообщил, что ТОР востребована у инвесторов

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока внесло в правительство РФ предложение о расширении территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ТОР "Надеждинская" - многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края.

"Минвостокразвития России внесло в правительство РФ предложение о расширении ТОР "Надеждинская", созданной на территории Приморского края", - говорится в сообщении.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что на данный момент ТОР востребована инвесторами. "Площадки ТОР заняты в полном объеме. На сегодня в существующих границах ТОР мест для расширения производств и запуска новых проектов уже нет. Мы идем навстречу бизнесу, видим его готовность вкладываться в новые предприятия, и, соответственно, расширяем территорию для ТОР", - цитирует его пресс-служба.

В настоящее время в "Корпорацию развития Дальнего Востока" для реализации проектов в ТОР "Надеждинская" подано 57 заявок с объемом частных инвестиций в размере 31,9 млрд рублей, объем уже заключенных соглашений составляет 25,6 млрд рублей. В рамках реализации инвестпроектов планируется создать 4,4 тыс. рабочих мест.

Всего на данный момент в регионах Дальнего Востока создано 18 территорий опережающего развития.

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