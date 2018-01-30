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Глава "Роснефти" не видит рисков с возвратом долга венесуэльского концерна PDVSA

Экономика и бизнес
30 января, 1:16 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, января. /ТАСС

По словам Игоря Сечина, речь идет "о рентабельном проекте"

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БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не видит рисков с возвратом задолженности венесуэльским концерном "Петролеос де Венесуэла" (PDVSA). Об этом он заявил в опубликованном в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Это не кредит, а предоплата по контрактам. Мы тут не видим каких-либо рисков", - сказал он. По его словам, речь идет "о рентабельном проекте".

Предоплата "Роснефти" по контрактам с венесуэльской PDVSA составляет около $6 млрд. Полное погашение ожидается до конца 2019 году. Российская компания в апреле 2017 года выдала венесуэльской PDVSA аванс на сумму более $1 млрд в рамках контракта на поставку нефти. В 2016 году "Роснефть" выдала PDVSA несколько авансов на общую сумму около $1,5 млрд в рамках контракта на поставку нефти.

Компании активно сотрудничают в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Первый долгосрочный экспортный контракт между "Роснефтью" и PDVSA был подписан в мае 2014 года. В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр нефти республики Нельсон Мартинес говорил, что "Роснефть" будет получать около 70 тыс. баррелей нефти в день в качестве оплаты по кредиту в размере $1,5 млрд, полученному в 2016 году.

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