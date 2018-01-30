Volkswagen отстранил менеджера, ответственного за решения об опытах над людьми и животными

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Volkswagen отстранил от работы одного из топ-менеджеров, ответственного за принятие решений по проведению опытов над людьми и животными. Об этом сообщается в опубликованном во вторник заявлении компании.

Уполномоченный по внешним связям и вопросам развития концерна Томас Штег отстранен до выяснения обстоятельств скандала. "Мы сейчас занимаемся тщательной проверкой работы распущенного в 2017 году Научно-исследовательского объединения по вопросам климата и здравоохранения в транспортном секторе и сделаем все необходимые выводы, - приводятся слова главы Volkswagen Маттиаса Мюллера. - Господин Штег объяснил, что готов взять на себя полную ответственность. Я с уважением отношусь к этому решению".

Как сообщила ранее газета Suddeutsche Zeitung, созданное тремя крупнейшими немецкими автопроизводителями - Volkswagen, BMW и Daimler - исследовательское объединение участвовало в финансировании опытов на людях, чтобы установить влияние на здоровье человека диоксида азота, выделяемого при работе дизельных двигателей. В конце прошлой недели газета The New York Times сообщала, что по заданию концерна Volkswagen в Германии проводились аналогичные опыты на обезьянах.

Правительство ФРГ в понедельник выступило с резкой критикой подобной практики, отметив, что эти испытания "ничем нельзя оправдать".