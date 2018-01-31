Источник: ЕС должен не позднее 4 февраля дать ответ РФ о консультациях в ВТО по свинине

ЖЕНЕВА, 31 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Евросоюз должен не позднее 4 февраля дать ответ на запрос России о проведении консультаций по спору о свинине в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил во вторник вечером корреспонденту ТАСС дипломатический источник.

Собеседник агентства пояснил, что 25 января Россия направила в ВТО запрос о проведении консультаций с Евросоюзом по вопросу о выполнении ею решений Органа по разрешению споров (ОРС), рассматривавшего жалобу ЕС на запрет ввоза живых свиней и свиноводческой продукции в РФ из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Литве в 2014 году. "В течение десяти дней, согласно правилам, должен быть дан ответ на запрос о консультациях, - отметил дипломат. - Этот срок истекает в понедельник, 4 февраля".

По словам собеседника, опыт рассмотрения более 500 споров в ВТО показывает, что, как правило, запрос о консультациях получает положительный ответ. В таком случае у России и ЕС после 4 февраля будет 30 дней для проведения консультаций, цель которых состоит в том, чтобы попытаться прийти к согласию.

В России исходят из того, что решения ОРС ею выполнены. Как отмечается в распространенном во вторник заявлении пресс-службы ВТО, "Россия сообщила о ряде предпринятых ею действий по устранению мер, не соответствующих правилам ВТО, включая возобновление импорта свиноводческой продукции". "Приняв эти меры, Россия заявила, что она полностью выполнила решения [ОРС]", - говорится в документе.