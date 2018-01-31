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Захарова: РФ видит свою задачу председательства в ЕАЭС в большей интеграции объединения

Экономика и бизнес
31 января, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Директор департамента информации и печати МИД заявила, что приоритетное внимание будет уделено формированию общего цифрового пространства союза

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия ставит задачу расширить интеграционную повестку Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе председательства в организации в 2018 году. Об этом заявила в среду на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"У России амбициозная интеграционная повестка. Мы видим нашу задачу не только в донастройке союза за счет развития наднационального регулирования и устранения отдельных изъятий из общего рынка, российская сторона предлагает партнерам по союзу дополнить интеграционную повестку новыми востребованными инициативами и проектами", - сообщила Захарова.

"Приоритетное внимание будет уделено формированию общего цифрового пространства союза", - отметила представитель МИД, добавив, что страны союза имеют хорошие возможности для наращивания связей в таких областях, как атомная энергетика, возобновляемые источники энергии, экология, медицина, космос, туризм и спорт.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к главам стран ЕАЭС (помимо России, это Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения - прим. ТАСС) подчеркнул, что Россия выступает за устранение остающихся барьеров на пути к формированию общего экономического пространства в организации.

Россия приняла председательство в высших органах Союза с 1 января 2018 года.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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