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Белоруссия повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории

Экономика и бизнес
1 февраля, 0:05 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, февраля. /ТАСС

Повышение в среднем составило 6,7%

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МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии установило новые тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам по территории республики. Постановление МАРТ вступает в силу 1 февраля.

Тарифы на транзит российской нефти повышаются в среднем на 6,7%. Речь идет о транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтраснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" из России в Европу.

В январе официальный представитель российского оператора магистральных нефтепроводов "Транснефть" Игорь Демин говорил, что Белоруссия предлагала индексировать тарифы на 7,6%, но в результате переговоров стороны согласились на рост стоимости транзита на 6,7%.

При этом российская сторона настаивает на изменении формулы расчета тарифа, который пока привязан к годовой инфляции на уровне около 10%. В то же время в России рост цен в 2017 году замедлился до минимальных за всю новейшую историю 2,5%, а в Белоруссии - до 4,6%.

История вопроса

В начале 2016 года Белоруссия добивалась сокращения цены на российский газ до $73 за 1 тыс. куб. м со $132. В ответ РФ сократила поставки беспошлинной нефти в республику, а Белоруссия пригрозила повысить тарифы на транзит российской нефти сразу на 50%. Однако в октябре 2016 года конфликт разрешился - Белоруссия отказалась от этих планов в обмен на восстановление объемов поставок нефти из РФ.

Тарифы на транзит нефти по белорусской территории согласовываются ежегодно.

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