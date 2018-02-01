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Донской: прирост запасов золота в России в 2018 г. ожидается в объеме 175 тонн

Экономика и бизнес
1 февраля, 16:24 UTC+3

В прошлом году на баланс поставили 57 месторождений драгоценного металла, сказал Сергей Донской

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прирост запасов золота в России в 2018 году ожидается в объеме 175 тонн, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на пресс-конференции в ТАСС.

"Концентрировать работу будем в первую очередь на Дальнем Востоке. [В 2018 году] ожидается прирост по золоту в 175 тонн. По 2017 году поставлено на баланс 57 месторождений золота", - сказал министр.

Как сообщалось, в 2017 году в геологоразведку на твердые полезные ископаемые направлено 48,4 млрд руб. инвестиций.

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