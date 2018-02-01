Депутат парламента Башкирии станет гендиректором Казанского вертолетного завода

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Депутат парламента Башкирии Юрий Пустовгаров, работающий в настоящий момент управляющим директором Кумертауского авиационного производственного предприятия, с 6 февраля станет генеральным директором Казанского вертолетного завода, сообщил ТАСС источник в холдинге "Вертолеты России" (в холдинг входят оба предприятия).

"Пустовгаров выйдет на работу в качестве генерального директора Казанского вертолетного завода с 6 февраля", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на этом посту Пустовгаров сменит Вадима Лигая, который возглавлял завод с 2007 года.

В пресс-службе Казанского вертолетного завода эту информацию пока не комментируют.

Кумертауское авиационное производственное предприятие выпускает все типы вертолетов для ВМФ России, включая модификации Ка-27, Ка-29 и Ка-31. Вертолеты этого типа обладают уникальными техническими характеристиками и применяются военно-морскими силами многих стран. Предприятие также выпускает гражданские вертолеты - новый многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС и легкий вертолет Ка-226Т.

Казанский вертолетный завод производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в ста странах мира. Выпускается широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, пассажирский, спасательный, десантно-транспортный и множество других. С 1997 года завод обладает сертификатом разработчика вертолетной техники.