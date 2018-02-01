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Власти Ленобласти намерены подписать на форуме в Сочи до восьми инвестиционных соглашений

Экономика и бизнес
1 февраля, 17:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, февраля. /ТАСС

Российский инвестиционный форум в Сочи пройдет 15-16 февраля

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют подписать на инвестиционном форуме в Сочи шесть или восемь новых соглашений с инвесторами, сообщил в четверг губернатор региона Александр Дрозденко на заседании областного инвестиционного совета в городе Отрадное.

"В рамках российского инвестиционного форума, который пройдет в феврале в Сочи, мы планируем заключить еще шесть или восемь новых инвестиционных соглашений, причем не только с российскими, но и с иностранными партнерами", - сказал Дрозденко.

"Подпишем соглашение с Nord Stream [о строительстве газопровода "Северный поток-2"] - это для нас стратегический партнер", - сказал губернатор. "Уже дан старт проекту Nord Stream-2, и мы со своей стороны сделаем максимум усилий, чтобы этот проект был реализован на территории Ленинградской области, и это очередные инвестиции в экономику", - сказал губернатор.

По его словам, намерения о заключении соглашений на новые инвестиции подтвердили также Siemens, Tikkurila, "Евроцемент" и компания "Новотранс", которая будет строить еще один терминал в порту Усть-Луга. "Общее портфельное соглашение мы ожидаем до 50 млрд рублей, и мы получим несколько сотен высокооплачиваемых рабочих мест для экономики Ленинградской области", - подчеркнул губернатор.

Дрозденко на заседании привел данные о том, что в 2017 году инвестиции в регион составили 287 млрд рублей, совокупный объем иностранных вложений составил 2,4 млрд долларов. По итогам последних трех лет Ленинградская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим ростом инвестиций в экономику.

Российский инвестиционный форум (РИФ) в Сочи пройдет 15-16 февраля. Он позиционируется как традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В 2017 году в форуме участвовали более 4,5 тыс. человек из 37 стран мира. Площадь выставки составила около 10 тыс. кв. м, было заключено 377 соглашений на общую сумму 490 млрд рублей.

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Ленинградская область Российский инвестиционный форум - 2018
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