Путин дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. /ТАСС/. Ростовская АЭС начала этап энергопуска нового блока номер 4, старт работе энергоблока дал президент РФ Владимир Путин. Энергопуск блока означает начало выдачи первых киловаттов электроэнергии в энергосистему страны.

Глава государства, находящийся в Ростове-на-Дону с рабочей поездкой, принял участие в видеоконференции по случаю запуска энергоблока.

Операции по физическому пуску на энергоблоке номер 4 Ростовской АЭС начались 6 декабря 2017 года с загрузки ядерного топлива в реактор. В течение пяти суток все 163 тепловыделяющие сборки были установлены на штатные места, а 29 декабря энергоблок номер 4 был выведен на минимально контролируемый уровень мощности.

Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения энергоблоков Ростовской АЭС - Группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион Росатома.

Ростовская АЭС является филиалом концерн "Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации Росатом - "Электроэнергетический"). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок N1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок N2 - в 2010 году, энергоблок N3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.

Концерн "Росэнергоатом" является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт.

Реализация проекта позволит Ростовской области войти в десятку регионов имеющих наибольший объ„м выработки электроэнергии в стране, поставлять электроэнергию в другие судбъекты РФ, в том числе Краснодарский край, Ставропольский край и Волгоградскую область.