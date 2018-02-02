Apple сообщила о новом снижении продаж iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Компания Apple зафиксировала рекордную выручку, превысившую $88 млрд, однако объемы продаж ее смартфонов iPhone продолжают сокращаться. Об этом свидетельствует опубликованная в четверг отчетность за первый квартал 2018 финансового года.

Инфографика Корпорация Apple представила свой новый флагман Смартфон iPhone X, презентация которого состоялась 12 сентября, серьезно отличается от прежних моделей iPhone как внешним видом, так и "начинкой".

Как следует из этих документов, в течение трех месяцев, которые завершились 30 декабря 2017 года, было продано примерно 77,3 млн смартфонов iPhone, общая выручка составила $88,3 млрд, а чистая прибыль - $26,3 млрд.

По сравнению с данными за первый квартал 2017 финансового года, первый показатель продемонстрировал снижение, а последние два - рост. В указанный период Apple удалось реализовать 78,3 млн iPhone, суммарная выручка равнялась $78,4 млрд, а прибыль - $23,4 млрд.

В заявлении Apple подчеркивается, что размер выручки, о котором было объявлено в четверг, является для компании рекордным. Глава Apple Тим Кук подчеркнул, что считает квартал чрезвычайно успешным.

Между тем аналитики американской исследовательской компании FactSet Research Systems прогнозировали, что в первом квартале 2018 финансового года будет продано больше смартфонов iPhone - около 80 млн. По объему выручки Apple, напротив, превзошла ожидания. Опрошенные агентством Reuters экономисты полагали, что этот показатель составит порядка $87,3 млрд. По оценкам отраслевого портала The Verge, финансовые успехи Apple, в частности, обусловлены высокой стоимостью - в США порядка $1 тыс. - нового смартфона iPhone X.

Объемы продаж iPhone непрерывно росли на протяжении примерно восьми лет с момента появления этих устройств на рынке. О снижении данного показателя впервые было объявлено 26 апреля 2016 года, когда Apple представила корпоративную отчетность. Тенденция к сокращению продаж указанных устройств с тех пор продолжилась.