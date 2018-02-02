Авиакомпания Azur Air может прекратить полеты с 21 марта

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air может прекратить выполнение полетов с 21 марта, если не устранит все нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов, говорится в сообщении Росавиации. Ранее два источника на авиарынке сообщили ТАСС, что ведомство ограничило срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта.

"В ходе проверки, которую Росавиация провела в декабре 2017 года, в деятельности авиаперевозчика были выявлены несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы. Azur Air в установленные актом сроки не подтвердило устранение выявленных несоответствий и замечаний в полном объеме, - указывают в Росавиации. - При устранении всех нарушений ограничения могут быть сняты в соответствии с законодательством. В ином случае с 21 марта авиакомпания может прекратить выполнение полетов".

До 20 марта включительно перевозчик в полном объеме продолжает свою операционную деятельности и выполняет коммерческие воздушные перевозки по ранее взятым обязательствам, отмечается в сообщении.

Как пояснили в Росавиации, в соответствии с требованиями воздушного законодательства РФ, сертификат эксплуатанта авиакомпаний, в деятельности которых выявлены нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов, либо ограничивается по сроку действия, либо приостанавливается, либо аннулируется.

Azur Air обещала предоставить комментарий позднее. По данным Росавиации, Azur Air занимает восьмое место по объему авиаперевозок в России. В 2017 году компания перевезла 3,7 млн пассажиров.