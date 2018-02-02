Рубль замедлил снижение после новостей о докладе минфина США

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Рубль замедлил снижение к доллару после новостей о докладе минфина США по санкциям против госдолга РФ, в котором говорится, что распространение санкций на российские суверенные облигации нанесет урон не только РФ, но и американскому бизнесу и инвесторам из США.

Так, до публикации агентством Bloomberg выдержек из доклада минфина США курс доллара на Мосбирже поднимался на 60 копеек до 56,515 руб., а затем сократил рост до 56,2 руб.

В частности, министерство финансов США предупредило, что распространение санкций на суверенный долг России и российские производные ценные бумаги может привести к негативным последствиям не только для российского, но и для глобального финансового рынка, а также для американских инвесторов. Выдержки из доклада, направленного минфином в Конгресс США, распространило агентство Bloomberg.

В документе минфина говорится, что такой шаг будет иметь негативные последствия не только для российского правительства и бизнеса, но и может "послужить препятствием для конкурентоспособности крупных компаний США по управлению активами". Введение санкций против российского долга может иметь "негативные побочные последствия для глобальных рынков и бизнеса", предупреждает минфин США.