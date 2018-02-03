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Российский флаг поднят на ледокольном судне "Евгений Примаков"

Экономика и бизнес
3 февраля, 13:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, февраля. /ТАСС

Как пояснили в пресс-службе Совкомфлота, ледокол обеспечит безопасную работу морских нефтегазодобывающих платформ проекта "Сахалин-2"

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© REUTERS/Anton Vaganov

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на новом ледокольном судне "Евгений Примаков", построенном по заказу Совкомфлота для работы в Охотском море в рамках проекта "Сахалин-2", состоялась в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

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Судно названо в честь Евгения Примакова, который был российским государственным и общественным деятелем, дипломатом, академиком РАН. С 1996 года по 1998 год он возглавлял Министерство иностранных дел РФ. С 1998 года по 1999 год занимал пост председателя правительства РФ. Скончался в июне 2015 года.

"Судно будет работать в сложных погодных условиях, ледовых условиях в том числе. Будет преодолевать сложные погодные условия морей, штормы - это все в характере Примакова. Простое судно или корабль вряд ли могло носить имя Примакова, а вот такое судно, точно заслуживает", - сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин, добавив, что знал Евгения Примакова лично и всегда считал его своим учителем.

Как пояснили в пресс-службе заказчика, судно обеспечит безопасную работу морских нефтегазодобывающих платформ проекта "Сахалин-2". Оно стало четвертым в серии для снабжения и обеспечения добывающих платформ, построенных в рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве между компаниями "Совкомфлот" и "Сахалин Энерджи". Три предыдущие судна - "Геннадий Невельской" (головное судно серии), "Степан Макаров" и "Федор Ушаков" - уже вошли в состав флота группы СКФ в течение 2017 года и эксплуатируются на шельфе Сахалина.

Работы по строительству всех судов серии выполнило дочернее предприятие "Объединенной судостроительной корпорации" - верфь Arctech.

Пропульсивная установка (два винторулевых комплекса типа "Азипод" суммарной мощностью 13 MW) гарантирует судну высокую маневренность и способность двигаться во льдах толщиной до 1,5 м со снеговым покровом до 20 см. Судно отличается большой пассажировместимостью: до 150 человек.

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Рогозин, Дмитрий Олегович Примаков, Евгений Максимович
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